Bonn (www.aktiencheck.de) - Vom US-Arbeitsmarkt (Fr., 07.09., 14:30 Uhr) gibt es seit geraumer Zeit keine wesentlichen Neuigkeiten zu vermelden - und das sind gute Nachrichten, so die Analysten von Postbank Research.



So bewege sich der Stellenaufbau mit den üblichen monatlichen Schwankungen im bisherigen Jahresverlauf mit durchschnittlich 215 Tsd. neuen Jobs im Monat auf einem ausgesprochen robusten Niveau. Angesichts einer Arbeitslosenquote von nur 3,9% könne zudem nahezu von Vollbeschäftigung gesprochen werden. Aufgrund des anhaltenden Konjunkturaufschwungs in den USA würden die Analysten von Postbank Research keinen Grund sehen, warum sich an diesem Bild im August etwas geändert haben sollte. Sie würden mit einem Stellenplus in Höhe von 180 Tsd. und einer unveränderten Arbeitslosenquote rechnen. Hinsichtlich der für den mittelfristigen Preisauftrieb wichtigen Stundenlohnentwicklung sei ebenfalls keine Überraschung zu erwarten. (31.08.2018/ac/a/m)



