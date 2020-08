Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch im Juli kann sich der US-Arbeitsmarkt weiter erholen, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosenquote notiere damit nun bei 10,2%. Zudem seien immerhin 1.763K zusätzliche Stellen aufgebaut worden. Diese Nachricht sei schon eine positive Überraschung. Zudem sei bemerkenswert, dass der Dienstleitungssektor ein verlässlicher Motor des Jobwachstums in den USA bleibe. Damit sei nach den Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Gewisse Sorgen würden nun den Analysten allerdings bereits die Arbeitsmarktzahlen für den August machen, würden hier doch weniger erfreuliche Angaben zur Entwicklung der Beschäftigungssituation in den USA drohen.



er Start in das dritte Quartal sei dem Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten aber immerhin recht gut gelungen - was man nach einem Blick auf die aktuelle Entwicklung der Treasury-Renditen gar nicht glauben würde. Festzuhalten sei jedoch auch, dass die Besserung der US-Beschäftigungssituation notwendig sei, um den finanziellen Spielraum der Konsumenten in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Ohne den US-Verbraucher werde der ökonomische Aufschwung in Nordamerika nicht anhalten können. In der kommenden Woche werde nun auf die US-Einzelhandelszahlen zu achten sein. (07.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.