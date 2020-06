New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Wegen der vorsichtigen Konjunktureinschätzung von FED-Chef Powell sowie des erneuten Coronavirus-Ausbruchs in Peking hat der S&P 500 seit vergangenem Donnerstag rund sechs Prozent verloren und handelte zuletzt wieder unter 3.000 Punkten, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden jedoch nicht erwarten, dass dieser Rücksetzer das Ende der aktuellen Outperformance von zyklischen gegenüber defensiven Titeln oder gar der seit Ende März zu beobachtenden Aktienmarktrally darstelle. Denn die bisherige Erholung des Aktienmarktes sei nicht der gestiegenen Erwartung an eine Konjunkturstabilisierung zu verdanken, sondern lasse sich zu 90 Prozent auf den Tech-Sektor zurückführen. Während zudem defensive Werte bereits hoch bewertet seien, würden zyklische Titel weiterhin günstig gehandelt. Damit dürfte die Aufholjagd von Zyklikern noch anhalten. Unsicherheiten in Bezug auf eine zweite Viruswelle, die US-Präsidentschaftswahlen oder die Beziehungen zwischen den USA und China könnten über den Sommer aber immer wieder zu Rücksetzern führen. (16.06.2020/ac/a/m)