Paris (www.aktiencheck.de) - Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren der vergangenen zwölf Monate haben sich - das wäre aber auch zu schön gewesen - im neuen Jahr nicht in Luft aufgelöst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".FED-Spekulationen würden Kurse stützenAn sich sollte die Nachrichtenlage den Bären Rückenwind verleihen, doch das Gegenteil sei der Fall: Der US-Aktienmarkt sei recht robust ins neue Jahr gestartet. Dabei dürften zum einen Spekulationen, wonach die US-Notenbank 2019 weniger restriktiv agieren könnte als noch vor wenigen Wochen gedacht - sogar über eine mögliche Leitzinssenkung sei schon laut nachgedacht worden - die Kurse beflügelt hätten. Zudem hätten sich die beiden Handelsstreit-Kontrahenten China und USA zuletzt wohl wieder etwas angenähert. Nun von einem möglichen Ende des Handelsstreits zu sprechen erscheine aber etwas verfrüht. Die Lage am US-Aktienmarkt könnte daher volatil bleiben. (11.01.2019/ac/a/m)