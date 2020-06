Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) habe wegen der Coronavirus-Pandemie seine Jahresprognose gesenkt und rechne nun mit einem Fehlbetrag je Aktie zwischen 6 und 4 Cent. Auch beim Umsatz rechne der Konzern nur noch mit 20 (bisher: 21) Mrd. USD. In Q1 (30.04.) hätten sich die Umsätze noch um 30% auf 4,87 Mrd. USD verbessert. U.a. höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise hätten den Gewinn auf 99 (392) Mio. USD schrumpfen lassen.



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) investiere in China 2 Mrd. EUR um den Ausbau der Elektromobilität voranzutreiben. Für ca. 1 Mrd. EUR wolle VW seinen Anteil an dem Joint-Venture JAC Volkswagen auf 75% von 50% ausbauen. Für eine weitere Milliarde sei der Kauf von 26% der Anteile am Batteriehersteller Gotion geplant.



TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) habe in Großbritannien alle Reisen vom Königreich ins Ausland bis Anfang Juli gestrichen. Kreuzfahrten solle es erst wieder frühestens ab dem 26. November geben. Die britische Regierung rate von nicht dringend nötigen Auslandsreisen ab und habe darüber hinaus angekündigt, dass alle Personen, die in das Ver. Königreich einreisen würden, mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen müssten.



Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) wolle weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze abbauen und habe hierzu Verhandlungen mit den Gewerkschaften begonnen. Durch Restrukturierungen sollten in den kommenden drei Jahren 2 Mrd. EUR eingespart werden, habe Renault frühere Pläne bekräftigt. Die Produktion solle gedrosselt und auf profitablere Modelle konzentriert werden. Der Umbau werde 1,2 Mrd. EUR kosten.



Trotz düsterer Konjunkturdaten aus Italien und Frankreich habe es der Euro weiter nach oben geschafft. Das geplante EU-Kommissions-Hilfspaket habe es möglich gemacht.



Schwache Konjunkturdaten aus Europa und USA hätten die Ölpreise zunächst ebenso belastetet wie die Spannungen zwischen China und USA. Im späten Handel sei es dann nach oben gegangen. Gold habe den dritten freundlichen Tag hintereinander geschafft. (02.06.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger haben sich vor dem langen Wochenende vom deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,65%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,93%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,40%) weitgehend zurückgezogen, so die Analysten der Nord LB.U.a. habe das angespannte amerikanisch-chinesische Verhältnis belastet. Wie gewonnen, so zerronnen: Nach dem Höhenflug vom Donnerstag sei es für Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) kräftig nach unten gegangen (-6,43%).Die nicht ganz so drastisch wie befürchtet ausgefallenen Aussagen Trumps zum Streit wegen Hongkong hätten am US-Aktienmarkt am Freitag zu einer Erholung im Handelsverlauf geführt. Auch am Montag sei es weiter leicht bergauf gegangen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,36%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,38%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,66%)