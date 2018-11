In den letzten vier Jahren seien US-Unternehmen selbst die Hauptkäufer von US-Aktien gewesen. Ausländische Anleger hätten in diesem Zeitraum insgesamt nur ungefähr halb so viele dieser Aktien gekauft. In Europa gebe es relativ wenige Aktienrückkäufe, am US-Markt seien sie hingegen weit verbreitet und würden kein negatives Signal darstellen. In einem Land, in dem die Dividenden geringer seien (2,1 Prozent beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Vergleich zu 4 Prozent beim MSCI Europe), würden sie den Aktionären eine zusätzliche Vergütung bieten, die darüber hinaus wieder angelegt werde und so die Stärke der Konjunktur befeuern könne.



Die Dynamik der letzten Jahre werfe jedoch Fragen auf. In der Vergangenheit seien niedrigere Investitionen und eine höhere Verschuldung der Unternehmen Zeichen für Krisenzeiten gewesen. Zwischen 2014 und 2016 sei das gleiche Phänomen jedoch in einer Phase des Wirtschaftswachstums aufgetreten. Diese Phase sei für die Aktienrückkäufe besonders günstig gewesen. Auch wenn der Zusammenhang zwischen beiden nicht völlig linear sei, so stehe doch fest, dass sich die US-Unternehmen teilweise verschuldet hätten, um den Rückkauf ihrer eigenen Aktien zu finanzieren. Diese Geschäfte hätten nach 2016 abgenommen, um dann 2018 umso stärker zuzunehmen, da Trumps Steuerreform die Rückholung von im Ausland gehaltenen Barbeständen ermöglicht habe.



Diese Maßnahme laufe jedoch Ende des Jahres aus, und die Unternehmen würden sie demnach nicht mehr für die Finanzierung ihrer Aktienrückkaufprogramme nutzen könnten. Der Verschuldungsgrad der Unternehmen habe überdies prozentual zur Wertschöpfung ein 20-Jahres-Hoch erreicht. Es sei somit schwierig, sich weiter zu verschulden, erst recht in einem Umfeld steigender Zinssätze, in dem eine Kreditblase entstehen könnte, die sich bei einer Konjunkturverlangsamung als katastrophal erweisen würde. Die Aktienrückkäufe dürften im kommenden Jahr also stark rückläufig sein. Darüber hinaus seien die Bewertungen am US-Markt trotz der jüngsten Korrektur zwar weiter sehr hoch, doch der Verlust eines wichtigen Käufers wäre keine gute Nachricht. (27.11.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Monaten mit höherer Volatilität scheint sich ein großer Verlierer abzuzeichnen, der bis Herbst in der Gunst der Anleger weit oben stand: der US-Aktienmarkt, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L'Echiquier.Während der MSCI World im Zeitraum vom 20. September bis 20. November in lokalen Währungen 9,6 Prozent verloren habe, sei der MSCI Europe vergleichsweise nur um 7,5 Prozent zurückgegangen, dagegen sei der NASDAQ um 13,6 Prozent gesunken. Bei den Technologie-Riesen sehe die Situation noch schlechter aus: Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) habe 19,3 Prozent, Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) 20,2 Prozent und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) 23,1 Prozent verloren. Handle es sich hierbei bloß um die Stilrotation eines Marktes, der sich endlich von seinen teuren Assets trenne, um sich eher Value-Titeln zuzuwenden? In gewissem Maße ja. Aber es sei auch Ausdruck der Anfälligkeit eines US-Marktes, dessen Hausse der letzten Jahre teilweise mit einem Phänomen einhergehe, zu dem die Technologie-Unternehmen zu großen Teilen beigetragen hätten: den Aktienrückkäufen.