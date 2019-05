Das Unternehmen PVH (ISIN: US6936561009, WKN: A1JHA5, Ticker-Symbol: PVH), zu dem Marken wie z. B. Tommy Hilfiger und Calvin Klein zählen würden, habe am Mittwoch nachbörslich zwar in den Erwartungen liegende Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert, habe aber beim Ausblick für das Gesamtjahr 2019 enttäuscht, welcher habe gesenkt werden müssen. Demnach habr PVH von einem - auch wegen des Handelsstreits - unverändert schwierigen Umfeld gesprochen und daraufhin 14,9% eingebüßt.



Für die Papiere von Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) sei es gestern abermals um 4,8% nach unten gegangen, nachdem es das Unternehmen nach schwacher Zahlenvorlage tags zuvor (-26,5%) auch schon hart getroffen habe. Mit Capri Holding (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE Ticker-Symbol: CPRI), der Muttergesellschaft von Michael Kors und Versace, habe ein weiterer Mode-Einzelhändler mit -3,6% nach tags zuvor -9,9% kräftig Federn lassen müssen.



Das auf Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) (-5,1%) habe Zukäufe angekündigt. Keysight Technologies (ISIN: US49338L1035, WKN: A12B6J, Ticker-Symbol: 1KT) (+11,3%) habe die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen und ein neues Aktienrückkaufprogramm über USD 500 Mio. (bei einer Marktkapitalisierung von rund USD 15 Mrd.) angekündigt. (31.05.2019/ac/a/m)





In den USA standen gestern die Energiewerte unter Druck, welche im Zuge des Rückgangs bei US-Öl (-3,8%) auf Sektorebene 1,2% sanken. Zweiter Verlierer seien Aktien aus dem Finanzsektor gewesen, welche in den USA im Schnitt 0,5% nachgegeben hätten.