Wien (www.aktiencheck.de) - US-Aktienmärkte mussten gestern einen leichten Kursrückgang verbuchen, nachdem der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) nach einer starken Woche bereits fast sein Allzeithoch vom Februar erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Auffällig, dass bisher zurückgebliebene zyklische und Value Sektoren outperformt hätten, selbst gegenüber Technologie/NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X). Heute Morgen lägen die meisten asiatischen Börsen leicht im Minus und auch in Europa würden die vorbörslichen Kurse einen leicht schwächeren Börsenstart indizieren (S&P 500 Future praktisch unverändert zum Vortag).



Am dramatischsten sei der gestrige Tag aber bei Edelmetallen gewesen: Nach der steilen Kursrally der Vorwochen sei der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) gestern wieder auf rund 1.900 USD eingebrochen (größter Tagesrückgang in USD seit sieben Jahren!) und habe heute Morgen noch einmal um 20 USD nachgegeben. Wie üblich noch deutlich heftiger die Bewegung bei Silber, das gestern mehr als 10% nachgegeben habe und heute noch einmal rund 4% tiefer notiere (von rund 29 USD auf 24, rund -17% binnen 24 Stunden). (12.08.2020/ac/a/m)



