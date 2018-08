Natürlich sei auch diese erfreuliche Situation (wie jede vor dieser) nicht völlig frei von Risiken. In den USA wie weltweit sei eine gewisse Normalisierung der Inflationsentwicklung zu beobachten. Verbraucherpreisindices würden schneller als während der Vorjahre ansteigen und sich dem von den meisten globalen Notenbanken gewünschten Zielniveau nähern. Würden sie dieses künftig (vielleicht sogar mit Wucht) überschreiten, so sähen sich dieselben Notenbanken umgehend veranlasst, echte monetäre Verknappungsmaßnahmen einzuleiten, die der Hausse rund um den Globus wohl ein Ende bereiten würden. Noch befinde man sich jedoch weit entfernt von einer solchen möglichen Entwicklung.



Die schon so oft zitierte, im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen hohe Aktienmarktbewertung baue sich in den USA zusehends weiter aus und schaffe damit vermeintlich ein steigendes künftiges Kursrückschlagpotenzial. Ob sich dieses jedoch jemals im befürchteten Ausmaß realisiere, sei fernab jeder Gewissheit, denn ein dauerhaft höheres Wachstum von Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen würde auch deren (optisch) höheres Bewertungsniveau relativieren.



Die zunehmende Verflachung der Renditenstrukturkurve in den USA sei mittlerweile ein vielbeachteter Umstand. Befürchtungen, sie könnte "umkippen" und einen inversen Verlauf annehmen (kurze Sätze höher als längere), würden die Runde machen. Denn in der Tat habe sich die Gestalt der Renditenstrukturkurve während vergangener Wirtschaftszyklen oft als treffsicheres Warnsignal einer bevorstehenden Rezession erwiesen. Ob dies allerdings in Zeiten andauernder "Nullzinspolitik" der Mehrheit der Notenbanken auch gelte, sei fraglich.



Und die an Verwerfungen und Risiken reiche geopolitische Situation biete viele denkbare Risikoentwicklungen zur Auswahl, die "die Party" in den USA wie im Rest der Welt dämpfen oder gar beenden könnten. Allerdings sei diese Feststellung aufgrund ihrer zeitlosen Geltung wenig hilfreich.



Sei der Aufwärtsausbruch der US-Aktienindices auf neue historische Höhen eine Einstiegsgelegenheit, ein Kaufsignal? Der Analyst vermute ja, und zwar nicht nur für die US-amerikanischen sondern auch für die Mehrheit der globalen Aktienmärkte. Dabei halte er es mit einer unter den besten US-Fondsmanagern verbreiteten Weisheit: "The single most bullish indication is a new all-time high!".



Wie weit könne eine solche Entwicklung tragen? Vermutlich weiter als es die Mehrheit der Marktbeobachter heute für wahrscheinlich halte, mindestens aber während der kommenden ca. sechs Monate.



Wie grenze man das Anlagerisiko ein? Zum einen durch die Wahl des Aktienanteils, zum anderen durch eine wohlausgewogene Diversifikation und schließlich durch (großzügig gewählte) und der Marktentwicklung regelmäßig nach oben (nie nach unten) angepasste Stop-Loss-Marken auf Sektor- bzw. Einzeltitelebene. (28.08.2018/ac/a/m)







