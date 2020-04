Vor allem Chinas Wirtschaft sei auf dem Weg der Erholung weiter fortgeschritten als der Westen. Dies habe positive Auswirkungen auf die Rohstoffe, da China eine wichtige Quelle der Nachfrage sei. Sowohl britische als auch Schwellenländer-Aktien würden von dieser Erholung und von Chinas Nachfrage nach Rohstoffen profitieren.



Die Experten von BNP Paribas Asset Management seien daher übergewichtet in Rohstoffanlagen und würden auch den Australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar bevorzugen. Diese Vermögenswerte würden in der Regel in den frühen Phasen einer Erholung besser abschneiden. Unsere Analyse legt nahe, dass die Bewertungen zyklischer Rohstoffe jetzt auf einem Niveau liegen, das seit den 1970er Jahren so nicht mehr erreicht wurde, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.



Die Experten würden außerdem davon ausgehen, dass der Ölpreis (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) steige, sobald sich die Nachfrage erhole. Mittelfristig dürfte die Vereinbarung der OPEC+- und G20-Länder, die Produktion zu drosseln, dem Ölmarkt helfen. Unabhängig davon sähen die Experten von BNP Paribas Asset Management Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) als attraktive Anlage und seien dort übergewichtet. Es sollte als eine Währung gesehen werden, die die Zentralbanken nicht entwerten könnten, und als eine gute Absicherung gegen das Risiko der Inflation.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Experten von BNP Paribas Asset Management vorsichtig optimistisch bleiben und derzeit nach Möglichkeiten suchen würden, das Risiko an den Aktien- und Kreditmärkten zu erhöhen, statt zu mindern. Kurzfristig seien sie für eine Korrektur an den Aktienmärkten positioniert, aber über einen längeren Anlagehorizont hinweg würden sie glauben, dass jetzt nicht die Zeit sei, riskantere Anlagen zu verkaufen. Die Experten von BNP Paribas Asset Management seien weiterhin zuversichtlich, dass die Gesellschaft lernen werde, mit dem Virus zu leben und dass sich die Wirtschaft erholen werde. (Ausgabe vom 23.04.2020) (24.04.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Es gibt wieder mehr positive Nachrichten: Mehrere europäische Länder, wie auch die USA, haben erste Schritte zur Lockerung des Kontaktverbots unternommen, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Es liege auf der Hand, dass sowohl das Ausmaß als auch das Tempo dieser Lockerungsmaßnahmen unterschiedlich ausfallen würden. Doch schon die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität - in kleinen Schritten - habe bereits zur Erholung der US-Aktien beigetragen: Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe mehr als die Hälfte der im März erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Viele Anleger würden sich nun fragen, ob diese Rally so weiter laufe? Und - angesichts der Tatsache, dass die Aktienbewertungen teilweise das Vorkrisenniveau wieder erreicht hätten - sei es angebracht, jetzt das Aktienrisiko zu erhöhen?