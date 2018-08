Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze USU Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,60 EUR +0,47% (06.02.2017, 09:32)



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,90 EUR +0,46% (17.08.2017, 09:46)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (17.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiter zu kaufen.Der Lösungsanbieter für die Digitalisierung und Automatisierung von Service-Prozessen sehe sich nach Ablauf des 1. Halbjahres auf einem guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr 2018 zu erreichen. Das habe Vorstandschef Bernhard Oberschmidt im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de" gesagt. "Wir entwickeln uns entlang unserer Planung und erwarten mit Q3 und Q4 zwei sehr starke Quartale. Unsere Investitionen in die Internationalisierung zahlen sich nach und nach aus".Ins erste Quartal 2018 sei USU mit einem Umsatzplus von 11,2% auf über 21 Mio. Euro gestartet. Dabei hätten die Einnahmen im SaaS- und Wartungsgeschäft um 15% expandiert. Die Lizenzen hätten trotz des Wachstums von SaaS um über 6% wachsen können. "Unsere Kunden können sich entweder für die Einmallizenz entscheiden oder für die SaaS-Lösung. Das kann in einzelnen Quartalen zu Schwankungen führen und eventuell das Tempo beim Wachstum etwas bremsen. Mittel- bis langfristig ist das SaaS-Geschäft jedoch profitabler als das On-Premise-Geschäft." Per Ende März habe sich der Orderbestand um gut 8% auf mehr als 46 Mio. Euro verbessert. "Das Thema Digitalisierung ist stark gefragt und beschäftigt zahlreiche Kunden. Unsere Pipeline an Aufträgen baut sich deutlich auf. Vor allem in den USA", ergänze Oberschmidt.Für das Jahr 2018 rechne der Firmenchef mit einem Umsatz von 93 bis 98 Mio. Euro nach über 84 Mio. Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT solle sich auf 7,5 bis 10 Mio. Euro belaufen. Der Ausblick für das EBIT sei nach Meinung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" auf den ersten Blick etwas enttäuschend. Eigentlich habe Oberschmidt bereits für 2017 mit einem EBIT von 10 bis 11,5 Mio. Euro geplant, was allerdings im Verlauf des vergangenen Jahres auf 6 bis 8 Mio. Euro bereinigtes EBIT reduziert worden sei. Die Ursprungsplanung 2017 hätten die Aktienexperten mindestens für 2018 erwartet. "Auch in diesem Jahr wirkt sich der Trend der Umstellung von On-Premise auf SaaS aus. Zudem kostet die Internationalisierung weiterhin Geld und belastet unser Ergebnis." Beispielsweise Frankreich. Während im 1. Halbjahr für diese Expansion zunächst entsprechende Kosten anfallen würden, folge das Wachstum erst im 2. Halbjahr dieses Jahres. Dies alles führe dazu, dass 2018 zunächst nochmals die Ergebnisseite etwas verhaltener ausfalle als von Investoren erhofft.Bis zum Jahr 2021 wolle USU einen Umsatz von 140 Mio. Euro erreichen. Inkludiert seien dabei Umsätze aus Zukäufen von ca. 15 Mio. Euro. "Organisch bedeutet unser Ziel einen Umsatz von bis zu 125 Mio. Euro. Das sollten wir gut erreichen." Der Prozess, Firmen zuzukaufen werde permanent verfolgt. Im selben Zeitraum solle sich das bereinigte EBIT auf über 20 Mio. Euro belaufen. Das EBIT-Ziel könnte auch ohne Zukäufe, also auf Basis von Umsätzen bei 125 Mio. Euro erreicht werden.An der Börse sei das Unternehmen mit gut einer Viertelmilliarde Euro bewertet. Am unteren Ende der bereinigten EBIT-Prognose werde USU 2018 ein berichtetes EBIT von ca. 6 Mio. Euro erreichen. Oberschmidt bereinige das EBIT im Wesentlichen um PPA-Abschreibungen, die sich 2018 auf ca. 1,6 Mio. Euro belaufen würden. Das Finanzergebnis sei nicht relevant und die rechnerische Steuerquote sei mit 12% aufgrund der großen Verlustvorträge zu vernachlässigen. Das Nettoergebnis könnte nahezu dem EBIT entsprechen. Somit würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" unterm Strich mit einer Spanne beim Nettoergebnis für 2018 mit einem Wert von 5,5 Mio. Euro bis fast 8 Mio. Euro rechnen, wenn USU die obere Bandbreite erreichen sollte.Selbst wenn die obere Bandbreite erreicht werde, liege das KGV für dieses Jahr bei 32. Günstig sei die Aktie weiterhin nicht. Aber das sei USU schon seit einiger Zeit nicht mehr. Sollte Oberschmidt nach den Rückschlägen im Ergebnis und bei der Prognose die Märkte einmal positiv überraschen, wäre das für die Aktie ein starkes Signal. 2019 sollte das Unternehmen beim Gewinn deutlich Gas geben. Dann relativiere sich das optisch hohe KGV schnell.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse erneut zum Kauf der USU Software-Aktie. (Analyse vom 17.08.2018)