Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (06.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) an schwächeren Tagen weiter zu kaufen.Der Anbieter von IT- und Knowledge-Management-Software dürfte das Jahr 2017 versöhnlich abgeschlossen haben, nachdem USU im November die Prognose nach unten revidiert habe. Anstatt eines bereinigten EBIT von 10 bis 11.5 Mio. Euro, solle sich dieses Ergebnis in 2017 auf 6 bis 8 Mio. Euro belaufen. Der Umsatz sei von 86 bis 91 Mio. Euro auf 83 bis 86 Mio. Euro angepasst worden. Nach neun Monaten sei der Umsatz um 15% auf 59 Mio. Euro geklettert und das bereinigte EBIT habe 2,4 Mio. Euro betragen. Um die Jahresziele zu erreichen, müsse das Schlussquartal sehr gut verlaufen sein. Wie Firmenchef Bernhard Oberschmidt den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, sei Q4 bei USU Software traditionell stark. Das sollte in 2017 nicht anders gewesen sein.Die Experten würden davon ausgehen, dass die Schwaben die reduzierten Jahresziele erreicht hätten. Die Gründe für die Anpassung seien vielfältig gewesen. Einige Kunden des Unternehmens würden sich zunehmend für eine Saas-Lösung entscheiden, statt die Lizenz zu kaufen. "Die Umstellung auf Saas auf On premise stellt mittelfristig für uns kein Problem dar; da die SaaS-Verträge eine mehrjährige Laufzeit haben. Kurzfristig entsteht hierdurch aber eine Umsatzlücke." Außerdem habe USU massiv in die Internationalisierung investiert, was zunächst Geld koste. Dazu komme, dass die Marktentwicklung in Ländern wie Frankreich und England etwas länger dauere als geplant.Aufgrund von Zukäufen werde das Ergebnis noch mit Einmaleffekten belastet, und der schwache US-Dollar sorge ebenfalls für einen leicht negativen Effekt. Zudem habe Oberschmidt die Mittelfristprognose für 2020 eines Umsatzes von 140 Mio. Euro bei einem bereinigten EBIT von 20 Mio. Euro um ein Jahr nach hinten verschoben. Bezüglich der Dividende für das Jahr 2017 dürfte Oberschmidt diese trotz des schwächeren Jahres stabil halten oder leicht erhöhen. Im Vorjahr sei eine Dividende von 40 Cent je Aktie bezahlt worden.In der Folge der Anpassung und Verschiebung der Mittelfristprognose sei die Aktie von ihrem Rekordhoch bei über 31 Euro auf fast 21 Euro abgestürzt. Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender Udo Strehl habe indes die Gunst der Stunde genutzt und bei Kursen um 21 Euro Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Inzwischen habe sich das Papier wieder erholt und notiere bei Kursen von über 26 Euro. Derartige Nachrichten seien immer wieder sehr gute Gelegenheiten, bei aussichtsreichen Firmen günstiger zum Zuge zu kommen.Grundsätzlich wolle USU den Umsatz aus eigener Kraft pro Jahr um mindestens 10% pro Jahr steigern. Das sollte auch in 2018 der Fall sein. Für dieses Jahr habe Oberschmidt noch keine detaillierte Prognose geben wollen. "Wir sind zuversichtlich weiter zu wachsen. In diesem Jahr werden wir von unseren Investitionen in unsere Auslandsmärkte profitieren". Der Umsatz sollte sich daher der Marke von 100 Mio. Euro stark annähern. Allerdings werde USU auch in 2018 stark in die Auslandsexpansion investieren und diese vorantreiben. Der Eintritt in ein neues Land sei derzeit nicht geplant. "Wir haben mit USA, Frankreich und England Märkte, in denen wir noch sehr stark wachsen können. In diese Länder werden wir weiter investieren." Das werde das Ergebnis natürlich etwas drücken, da diese Kosten nicht aktiviert würden. Vor diesem Hintergrund würden die Experten davon ausgehen, dass USU 2018 ein bereinigtes EBIT zwischen 10.5 und 12 Mio. Euro erreichen könnte. Das wäre in etwa das ursprüngliche Ziel für das Jahr 2017.Um die Mittelfristprognose für 2021 zu erreichen, müsse USU pro Jahr um mindestens 10% wachsen. Zudem sollten weitere Zukäufe im Volumen von ca. 10 bis 15 Mio. Euro zur Erreichung des Umsatzzieles beitragen. 2017 habe Oberschmidt zwei kleinere Firmen gekauft. Bezüglich weiterer Übernahmen sei das Unternehmen aktiv auf der Suche. "Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit mehreren Kandidaten. Wenn es passt, kaufen wir."Die Aktie von USU sei ein idealer Kandidat für Käufe bei größeren Rücksetzern. An der Story habe sich wenig verändert. Sie habe sich in Bezug auf die Zahlen lediglich um ein Jahr nach hinten verschoben. Das sei kein Beinbruch.