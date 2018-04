Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (09.04.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) von "halten" auf "kaufen" hoch.Auf Umsatzebene habe die USU Software AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 mit 84,36 Mio. EUR (VJ: 72,10 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert aufgestellt. Der Umsatzanstieg in Höhe von 17,0% sei dabei sowohl eine Folge der organischen Umsatzausweitung als auch auf den erstmaligen Einbezug der in 2017 neu erworbenen Gesellschaften unitB technology GmbH und USU SAS (vor der Umfirmierung: EASYTRUST SAS) zurückzuführen. Trotz eines belastenden Effektes aus der zunehmenden Umstellung auf SaaS-Lösungen, wodurch es zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Umsätze komme, sei die Gesellschaft in der Lage gewesen, die zuletzt angepassten Prognosen zu erreichen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die USU Software AG eine deutliche Ausweitung der operativen Kostenbasis verzeichnet. Diese sei einerseits auf eine Forcierung der Vertriebsbemühungen im Ausland zurückzuführen, was einen entsprechenden Ausbau der Vertriebsmannschaften oder eine höhere Präsenz auf Messen oder Veranstaltungen nach sich gezogen habe. Darüber hinaus habe die Integration der neu erworbenen Gesellschaften, neben den angefallenen einmaligen Transaktionskosten, entsprechende Aufwendungen nach sich gezogen, so dass die operativen Kosten insgesamt überproportional zugelegt hätten.Das EBIT habe mit 3,22 Mio. EUR folglich deutlich unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von 8,30 Mio. EUR gelegen. Das um akquisitionsbedingte Aufwendungen bereinigte EBIT habe mit 6,13 Mio. EUR (VJ: 9,61 Mio. EUR) erwartungsgemäß ebenfalls unterhalb dem Vorjahreswert gelegen und habe sich am unteren Ende der von der Gesellschaft im 9-Monatsbericht angepassten Unternehmens-Guidance gereiht (bereinigtes EBIT: 6 bis 8 Mio. EUR).Die USU Software AG habe mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes erstmalig Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2018 publiziert. Auf Umsatzebene rechne der Vorstand mit dem Erreichen einer Bandbreite von 93 bis 98 Mio. EUR und erwarte ein bereinigtes EBIT in Höhe von 7,5 bis 10 Mio. EUR. Die Mittelfristprognose eines Konzernumsatzes in Höhe von 140 Mio. EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge in Höhe von 15% sei erneuert, allerdings auf das Geschäftsjahr 2021 um ein Jahr nach hinten verschoben worden.In ihren Umsatz- und Ergebnisprognosen hätten sich die Analysten an die Unternehmens-Guidance orientiert und würden daher für die kommenden Geschäftsjahre mit einer jeweils zweistelligen Wachstumsrate bei den Umsätzen und einer sukzessiven Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge rechnen. Beim operativen Ergebnis würden sie mit einer überproportionalen Entwicklung vor allem aufgrund einer zunehmenden Bedeutung des margenstarken Produktgeschäftes sowie des Wegfalls der in 2017 angefallenen Sonderaufwendungen rechnen.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich derzeit ein Kurspotenzial in Höhe von 26,1% und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der USU Software-Aktie das Rating "kaufen". Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 27,00 EUR (bisher: 25,00 EUR) ermittelt. (Analyse vom 09.04.2018)