Hannover (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen hat der Chinesische Renminbi Yuan (CNY) davon profitiert, dass sich die Anzeichen einer Entspannung im drohenden Handelskrieg mit den USA mehren, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/CNY.



In diesem Fahrwasser habe der CNY auf den höchsten Wert seit fast drei Jahren (gegenüber dem USD) aufgewertet. Unterstützung habe der CNY zudem davon erhalten, dass die chinesische Notenbank (PBOC) auf Andeutungen verzichtet habe, der Aufwertung durch Interventionen zu begegnen. (28.03.2018/ac/a/m)







