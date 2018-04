Aktuell dürfte aber von größerer Bedeutung für die ökonomische Situation in Nordamerika sein, dass der Konsument erwartungsgemäß eine tragende Säule des Aufschwungs zu bleiben scheine. So hätten die Einzelhandelsumsätze in den USA im März um beachtliche 0,6% M/M anziehen können, was schon als positive Überraschung bezeichnet werden muesse. Der Blick auf die Details der Zahlen zeige, dass sich die Umsätze im Automobilbereich am aktuellen Rand sogar noch eine Spur freundlicher hätten präsentieren können, als von vielen Beobachtern ohnehin schon erwartet worden sei. In diesem wichtigen Segment des US-Einzelhandels habe sich nach der Schwäche im Vormonat am aktuellen Rand eine Veränderungsrate von beachtlichen +2,0% M/M gezeigt. Exklusive Automobile habe sich folglich ein Zuwachs von "lediglich" 0,2% M/M ergeben, was ziemlich genau im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Damit bleibe der Konsument also offenkundig auch weiterhin eine tragende Säule des sehr robusten Aufschwungs der US-Wirtschaft.



Die Zahlen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal seien jüngst noch etwas nach oben revidiert worden; die annualisierte Veränderungsrate liege damit nun bei immerhin 2,9% - also in Sichtweite der magischen Marke von 3,0%, die von Donald Trump als neue Zielgröße ausgegeben worden sei. Somit sei es der US-Wirtschaft nun schon drei Quartale in Folge gelungen mit auf das Jahr hochgerechnet um 3,0% zu wachsen. Dies müsse rückblickend schon als überraschender Erfolg gewertet werden. Allerdings benötige die US-Regierung auch ein entsprechendes Anziehen der ökonomischen Aktivität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch ohne größere neue staatliche Investitionsprogramme würde ein deutlich schwächeres Wachstum die Stabilität der Staatsfinanzen der USA nachhaltiger infrage stellen.



Die Analysten hätten zwar jüngst unsere US-Wachstumsprognose für das Jahr 2019 leicht auf nun 2,4% nach oben angepasst und würden grundsätzlich recht optimistisch für die Ökonomie der Vereinigten Staaten bleiben - in 2018 würden sie beispielsweise mit einem Wachstum von immerhin 2,6% rechnen - die Bäume würden selbst in den USA nicht in den Himmel wachsen.



Erwartungsgemäß habe die US-Notenbank im März an der Zinsschraube gedreht. Die obere Grenze der FED Funds Target Rate liege damit nun bei 1,75%. Das jüngst veröffentlichte Protokoll zur FOMC-Sitzung im März sei als zumindest leicht "hawkish" zu werten. Die Analysten würden im Laufe des Jahres mit zwei weiteren Leitzinsanhebungen der FED rechnen. Einige Marktteilnehmer scheinen die US-Notenbanker sogar unter noch etwas größerem Handlungsdruck zu sehen, so die Analysten der Nord LB. Entsprechend pendle die Rendite von 2J US-Staatsanleihen bereits in den Bereich von 2,40%. Im Laufzeitbereich 10J notiere die Verzinsung knapp unterhalb von 3,00%.



Nach einem Überschreiten dieser magischen Marke wären diese Papiere nicht nur für inländische Anleger attraktiv. Die bei weiter steigenden US-Kapitalmarktzinsen in stärkerem Maß zu erwartenden nicht währungsgesicherten Treasury-Käufe ausländischer Investoren sollten der Währung der Vereinigten Staaten helfen und den Renditeanstieg im USD-Universum verlangsamen. Das globale Zinsumfeld spreche zunächst also weiterhin für den US-Dollar. Der Devisenmarkt müsse aber zunehmend die EZB im Auge behalten. (Ausgabe vom 20.04.2018) (24.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der US-Wirtschaft bleibt auch am aktuellen Rand ausgesprochen gut, so die Analysten der Nord LB.Beide ISM PMIs könnten sich - trotz leichter Abschwächungen - weiterhin klar im expansiven Bereich halten. Die befragten Firmen würden sich somit noch immer sehr optimistisch präsentieren. Der ISM PMI Manufacturing notiere aktuell bei 59,3 Zählern. Mit 58,8 Punkten könne sich auch der ISM PMI Non-Manufacturing ziemlich freundlich präsentieren. Die zuletzt zu beobachtende fast schon gefährliche Euphorie sei allerdings etwas abgeklungen. Diese Entwicklung sei mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Aufschwungs in den USA eindeutig positiv zu bewerten. Bemerkenswert sei der Anstieg der Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing auf 78,1 Zähler.An dieser Stelle würden die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium bereits eine große Rolle spielen. Diese würden in der US-Industrie schon jetzt größere Sorgen bezüglich der Verteuerung von Vorprodukten auslösen. Diese Entwicklung müsse sicherlich im Auge behalten werden; eine weitere Eskalation im Handelskonflikt der USA mit China könne die Stimmung in der US-Wirtschaft schon nachhaltiger belasten.