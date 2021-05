Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, nicht nur wegen des enormen fiskalischen Stimulus, sondern auch wegen des sehr schnellen US-Wachstums, bedeute unweigerlich, dass die USA so etwas wie ein Motor für den Rest der Welt sein würden, um die globale Erholung zu durchlaufen. Die Experten hätten das bereits in den letzten Quartalen gesehen, in denen die US-Importe viel stärker gestiegen seien als die US-Exporte. Eine starke US-Wirtschaft sei im Großen und Ganzen günstig und positiv für den Rest der Welt. Dabei würden Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien eine der am schnellsten wachsenden Jobkategorien sein.



Wenn das Konjunkturpaket umgesetzt werde und die von der US-Regierung gewünschten Effekte eintreten würden, würden die Experten einen Trend und ein Produktivitätswachstum von vielleicht einem Prozentpunkt oder vielleicht etwas weniger sehen. Das klinge nach einer kleinen Zahl, aber wenn man das über mehrere Jahrzehnte akkumuliere, könnten die Unterschiede in Bezug auf die Lebensqualität ganz erheblich sein. Das könne auf lange Sicht zu einem besseren Lebensstandard führen, wenn diese Initiativen erfolgreich seien.



Die entscheidenden Fragen würden sich jetzt um das Jahr 2022 drehen. Wie stark werde das Wachstum nachlassen? Was passiere mit der Inflation und wie reagiere die FED. Es gebe eine Menge Unsicherheit darüber, wo 2022 angesiedelt sein werde. (11.05.2021/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten politischen Entscheidungsträger der USA konzentrieren sich auf den Arbeitsmarkt, so Nathan Sheets, Chefvolkswirt und Head of Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income.Es gebe über acht Millionen Arbeitnehmer, die vor der Pandemie beschäftigt gewesen seien, aber derzeit noch arbeitslos seien. Der Fokus liege also auch darauf, wie diese Arbeiter wieder in Beschäftigung gebracht werden könnten.