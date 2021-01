4. Die transatlantischen Beziehungen kitten: Es gelte, die festgefahrenen Diskussionen zu lösen, um weitaus dringendere Fragen anzugehen, die für Unsicherheit in der Wirtschaft sorgen würden: Die Besteuerung digitaler Dienstleistungen oder die Verbesserung des Datenschutzes.



5. Einen gemeinsamen Ansatz gegenüber China entwickeln: Selbst wenn das "Phase 1"-Handelsabkommen vom letzten Jahr am seidenen Faden hänge, hätten chinesische Beamte es als in ihrem Interesse erachtet, Finanzdienstleistungen für Ausländer zu öffnen. Die beste Chance auf Erfolg bestehe darin, die wirtschaftliche Agenda auf einige wenige konkrete Reformen zu konzentrieren.



6. Klare Klimaprioritäten setzen: Das Engagement des neuen Teams in der Klimapolitik könne der Attraktivität Amerikas als Investitionsstandort tatsächlich stärken, wenn es sicherstelle, dass die sich verändernden Anreize so klar und koordiniert wie möglich seien.



7. Infrastruktur reparieren: Ein föderaler Rahmen, der die Planungs- und Genehmigungsprozesse verbessere, könne helfen, Investitionen in die verfallende Infrastruktur zu beschleunigen, die eindeutig das Wachstumspotenzial untergrabe.



8. Steuern vereinfachen: Team Biden plane einige wichtige Änderungen bei der Unternehmens- und Haushaltssteuer, und alles, was das Berechnen und Bezahlen von Steuern einfacher mache, werde einen nachhaltigen Effekt haben.



9. Die Gesundheitskosten anpacken: Trotz aller Reformen würden die Gesundheitskosten schneller als die Wirtschaft wachsen und könnten bis 2028 fast 20% des BIP erreichen. Die Lösungen seien hochemotional und teuflisch komplex, aber jeder Fortschritt werde sich in den langfristigen Wirtschaftsaussichten auszahlen.



10. Ausweitung der Einwanderung: Studien würden darüber streiten, welchen wirtschaftlichen Beitrag Einwanderer leisten würden, aber es gebe wenig Zweifel, dass mehr Arbeitskräfte mehr Leistung bedeuten würden. Der Einwanderungsprozess müsse geordnet und gestrafft sein, aber er sei ein wichtiger Bestandteil für das Wachstum in fortgeschrittenen und alternden Volkswirtschaften.



Die Liste könnte natürlich noch viel länger sein, selbst wenn man sich nur darauf konzentriere, was Amerika zu einem attraktiveren Investitionsziel mache. Aber es sei zu bedenken, dass auch die mächtigste Person der Welt keine Wunder vollbringen könne. (19.01.2021/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, formuliert in seinen aktuellen Leitgedanken zehn Aufgaben, die der neue US-Präsident Joe Biden aus Sicht von Investoren anpacken sollte.Gleichzeitig warne er davor, vom neuen "CEO der USA Inc." während der nächsten vier Jahre Wunder zu erwarten. Die Spielräume, Ressourcen und Optionen seien begrenzt.Am Mittwoch werde Amerikas neuer Präsident seine Hoffnungen und Pläne in seiner Antrittsrede darlegen. Die Wähler würden je nach politischer Zugehörigkeit mit Vorfreude oder Entsetzen zuhören, ausländische Machthaber würden Hinweise auf Amerikas neue Prioritäten in ihrem Teil der Welt sammeln, Investoren würden das Ereignis womöglich ignorieren.Wie aber sollten die Finanzmärkte Joe Bidens Pläne beurteilen? Was könne der neue CEO der USA Inc. inmitten all seiner anderen Prioritäten zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Besänftigung rassistischer Spannungen und zur Heilung parteipolitischer Wunden realistisch erreichen, um die Bilanz des Landes zu verbessern? Welche längerfristigen Investitionen könne er tätigen, um die Wachstumsaussichten zu verbessern? Wenn es dabei vor allem um das wirtschaftliche Potenzial gehe, sei hier eine Liste von zehn vorrangigen Aufgaben für das neue Team:2. Die Geschwindigkeit maximieren: Republikaner und Demokraten würden sich immer streiten, wie man Steuern und Ausgaben ausbalanciere - aber die Wirtschaft müsse den derzeitigen Gegenwind überwinden. Das bedeute eine Menge Staatsausgaben, zumindest bis sowohl die Arbeitslosenquote als auch die Erwerbsquote wieder das Vorkrisenniveau erreicht hätten.3. Die Schulden verwalten: Dies sei etwas anderes als ein Schuldenabbau, denn der beste Weg, sich die Notverschuldung des letzten Jahres zu leisten, sei, in das Wachstumspotenzial des Landes zu investieren.