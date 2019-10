Bonn (www.aktiencheck.de) - Handelsstreitigkeiten, global reduzierte Wachstumsaussichten, etc. - all das konnte der Kauflaune der privaten US-Haushalte bisher wenig anhaben, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere die vorausschauenden Subindices für Neuaufträge und Bestellungen aus dem Ausland würden Sorgen bereiten. So würden die Analysten für das Winterhalbjahr nur mit Quartalswachstumsraten von jeweils gut einem Prozent rechnen, bevor es im weiteren Jahresverlauf 2020 zu einer Belebung kommen sollte. Gründe hierfür seien die Analysten-Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch die FED sowie die gestiegene Wahrscheinlichkeit fiskalischer Impulse oder auch einer Annäherung in den Handelskonflikten vor den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2020. Dennoch dürfte sich das BIP-Wachstum nächstes Jahr wegen der schlechteren Ausgangsbasis von 2,2% auf 1,5% abschwächen.Die US-Kerninflationsrate sei im August auf 2,4% und damit auf ihr höchstes Niveau seit 2008 gestiegen - möglicherweise ein Signal, dass steigende Löhne infolge des engen Arbeitsmarkts den Preisauftrieb beschleunigt hätten. Die schwächer erwartete Konjunkturdynamik spreche aber gegen eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Die Inflationsrate insgesamt sollte 2019 von 2,4% auf 1,7% sinken und 2020 nur leicht auf 1,9% anziehen. (Zinsen und Währungen Oktober 2019) (02.10.2019/ac/a/m)