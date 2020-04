Noch lasse sich der Schaden nicht überblicken. Ökonomen würden derzeit versuchen, mit der Geschwindigkeit der Ereignisse Schritt zu halten. Der Einbruch komme so plötzlich, dass alle Erfahrungen mit bisherigen Kontraktionsphasen nur sehr eingeschränkt relevant seien. Seit Jahren oder Jahrzehnten funktionierende Analyse- und Prognosemodelle würden in einer solchen Situation an ihre Grenzen stoßen. Einen Versuch, die hereinkommenden Informationen zeitnah systematisch zu verarbeiten, stelle ein neuer Wochenindikator dar, den die New York FED veröffentlicht. Seine Erfinder hätten ihn so kalibriert, dass er zur Vorjahresrate des realen Bruttoinlandsproduktes passe. Der Wert für die abgelaufene Woche würde für das zweite Quartal einen Rückgang des realen BIP um rund 6% gegenüber Vorjahr nahelegen. Die Analysten der Helab hätten aktuell ein Minus von 7% unterstellt.



Die massiven Stützungsmaßnahmen von Regierung und Notenbank seien schnell gekommen, würden vom Umfang her dem Prinzip "Klotzen statt kleckern" folgen und seien alles in allem zielgerecht. Sie würden aber auch die Probleme einer angemessen Reaktion auf die aktuelle Sondersituation zeigen. So dürften die sehr großzügig bemessenen zusätzlichen Mittel für die Arbeitslosenhilfe (600 USD pro Woche mehr, bei einem bisherigen durchschnittlichen Anspruch von 300 bis 400 USD pro Woche) die Neigung der Unternehmen erhöhen, im Zweifelsfall Mitarbeiter zu entlassen. Auch die "Kopfprämie" von über 1.000 USD pro Bürger könnte zu spät kommen und - als Einmalzahlung - trotz der sehr hohen Gesamtkosten für den öffentlichen Haushalt letztlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein.



Die Analysten der Helaba hätten vor diesem Hintergrund ihre Wachstumsprognose für 2020 auf -1,5% angepasst. Dem lägen ein recht zügiger Verlauf der Pandemie und eine entsprechend kurze Unterbrechung der wirtschaftlichen Aktivität mit spürbarer Belebung in Q3 zugrunde. Selbst in einem solchen, eher optimistischen,Szenario werde die Arbeitslosenquote aber auf kurze Sicht in den zweistelligen Bereich springen. Die Unsicherheit sei so groß, dass auch nach der nun erfolgten Änderung der Prognosen der Analysten der Helab weitere Anpassungen in den kommenden Wochen ziemlich wahrscheinlich seien. Im Fokus werde hierbei die Zeitachse stehen - wieviel Pause könne der Kapitalismus vertragen. (Konjunktur Kompakt vom 07.04.2020) (07.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Restriktionen zur Eindämmung des Covid-19-Virus stellen für das marktwirtschaftliche System eine bisher einzigartige Belastungsprobe dar, so die Analysten der Helaba.Selbst in Kriegszeiten seien weltweit noch nie so viele Arten wirtschaftlicher Aktivität gleichzeitig von heute auf morgen unterbunden oder massiv eingeschränkt worden. "Vollbremsung" beschreibe diesen Prozess nur ungenügend. Umfang und Persistenz des ökonomischen Schadens würden letztlich vor allem davon abhängen, wie lange es dauere, bis die Einschränkungen aufgehoben oder gelockert würden. Trotzdem lasse sich bereits absehen, dass die Krise länger andauernde Verwerfungennach sich ziehen köne. Das marktwirtschaftliche System sei nicht dafür gemacht, für Wochen oder Monate einfach pausiert zu werden. Entfallene Umsätze/Einkommen bei Unternehmen und privaten Haushalten könne der Staat für einen längeren Zeitraum nicht zu 100% ersetzen - selbst mit den umfangreichen Auffang- und Stimulusmaßnahmen würden viele Bürger und Unternehmen in Existenznöte geraten.