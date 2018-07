Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die US-Wirtschaft ergibt sich ein überaus konstruktives Bild für das abgeschlossene 2. Quartal, so die Analysten von Postbank Research.In der Summe würden die bislang verfügbaren Daten darauf hindeuten, dass die konjunkturelle Beschleunigung im 2. Quartal noch etwas stärker ausfalle als bislang von den Analysten erwartet. Die annualisierte Wachstumsrate dürfte von 2,0% klar über die Marke von 3,5% steigen. Überdies spreche die überaus positive Unternehmensstimmung dafür, dass das hohe Momentum auch zu Beginn des 2. Halbjahrs anhalte. Die Analysten von Postbank Research heben ihre Prognose für das BIP-Wachstum 2018 daher von 2,8% auf 3,0% an.Die US-Verbraucherpreise wie auch die Kernverbraucherpreise seien im Mai um 0,2% im Vormonatsvergleich gestiegen. Der kräftige Anstieg der Inflationsrate von 2,5% auf 2,8% habe in erster Linie aus dem zwischenzeitlichen Ölpreisanstieg und dem damit verbundenen, deutlich höheren Ölpreisniveau im Vorjahresvergleich resultiert. Aber auch die Kerninflation habe ihren Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 2,1% auf 2,2% weiter fortgesetzt. Das erhöhte Ölpreisniveau könnte die Inflationsrate kurzfristig sogar bis auf 3% steigen lassen, bevor eine Moderierung einsetzen sollte. Im Jahresdurchschnitt rechnen die Analysten von Postbank Research unverändert mit einer Teuerung in Höhe von 2,6%. (Ausgabe Juli 2018) (05.07.2018/ac/a/m)