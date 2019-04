Bonn (www.aktiencheck.de) - Abseits aller monatlichen Schwankungen geht der langanhaltende US-Konjunkturaufschwung mit einem stetigen Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt (Fr., 03.05., 14:30 Uhr) einher, so die Analysten von Postbank Research.



Zuletzt habe die Zahl der neugeschaffenen Jobs auf ihrem durchschnittlichen Niveau der vergangenen Jahre gelegen - eine Entwicklung, die sich im April mit einem Plus von 180 Tsd. Stellen fortsetzen sollte. Die Arbeitslosenquote dürfte vor diesem Hintergrund bei 3,8% verharren. Grundsätzlich wichtiger mit Blick auf die in der Berichtswoche anstehende FOMC-Zinsentscheidung (Mi., 01.05., 20:00 Uhr) sei wiederum die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne, deren Vorjahresrate sich in den vergangenen Monaten oberhalb der Marke von 3% stabilisiert habe. Nicht nur von dieser Seite dürfte es damit für die Währungshüter kaum Argumente geben, von ihrem avisierten geldpolitischen Kurs abzuweichen. Der Leitzins sollte bei 2,25 bis 2,50% belassen werden. (29.04.2019/ac/a/m)



