Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten US-Daten lassen keine Zweifel an der Robustheit der Konjunktur aufkommen, so die Analysten der Helaba.



Wichtige Stimmungsindikatoren hätten positiv überrascht und auch der Arbeitsmarkt sei in einer sehr guten Verfassung - wenngleich der Anstieg der Stundenlöhne weiterhin nur mäßig ausfalle. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book (Veröffentlichung Mittwoch), werde wohl darauf hinweisen, dass die US-amerikanische Wirtschaft moderat wachse und auch der Arbeitsmarkt zulege, wobei es hier zu einer Ausweitung der Engpässe komme. Heute gebe es keine neuen Informationen über den Zustand der US-Konjunktur.



Das morgen anstehende Mittelstandsbarometer dürfte sein hohes Niveau verteidigen und das freundliche Konjunkturszenario bestätigen. Interessant werde es am Donnerstag und Freitag mit den Erzeugerpreisen bzw. Verbraucherpreisen. Verstärkter Inflationsdruck sei trotz der wirtschaftlichen Stärke des Landes nicht zu erwarten. Die Analysten würden kleine Zuwächse für realistisch halten, sodass die Jahresteuerungsraten auf niedrigem Niveau verharren und Erwartungen stützen dürften, wonach der Zinserhöhungspfad flacher werde. Das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung habe gezeigt, dass einige US-Währungshüter besorgt über die enttäuschend niedrige Inflation seien. Die Preiszahlen im Juni dürften daran wohl nichts ändern. (10.07.2017/ac/a/m)