Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine spannende Wahlnacht steht in den USA bevor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gelinge den Demokraten die Eroberung der Mehrheit in mindestens einer der beiden Kammern, dürften kontroverse Reformvorhaben der US-Administration in den kommenden beiden Jahren vor allem im Hinblick auf die Einwanderungspolitik sowie mögliche weitere Steuersenkungen und die endgültige Abschaffung des "Affordable Care Acts" indes kaum Aussicht auf Erfolg haben.Nicht nur im Hinblick auf die innenpolitischen Ziele wäre eine Niederlage der Republikaner für die US-Administration verheerend. Da der Kongress ein erhebliches Mitspracherecht in handelspolitischen Fragen besitze, könnte dies den auch in weiten Teilen der republikanischen Partei umstrittenen Protektionismuskurs des US-Präsidenten einbremsen. Davon profitieren würde auch der Euro, der sich aktuell zum US-Dollar in der Nähe seines Jahrestiefs befinde. (06.11.2018/ac/a/m)