Am Karfreitag unterstreiche das Bureau of Labor Statistics dann das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat in den USA und veröffentliche die Arbeitsmarktdaten für März. Nach dem Störimpuls durch den Wintersturm im Februar sollte hier eine Gegenbewegung zu beobachten sein. Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe seien zuletzt im Trend weiter gefallen und die "versicherte Arbeitslosenquote" habe seit der Umfragewoche im Februar um zusätzliche 0,4 Prozentpunkte abgenommen. Dies dürfte sich auch in der offiziellen Arbeitslosenquote niederschlagen, die vermutlich von 6,2% auf 6,0% zurückgegangen sei.



Damit setze sich die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt fort, die wohlgemerkt auch in der "stimuluslosen Zeit" zwischen Sommer und Dezember 2020 angedauert habe, als Washington keine Konjunkturpakete verabschiedet habe. Das FOMC der FED habe hierbei seinen Fehler der Jahre vor der Pandemie wiederholt und die Aussichten am Arbeitsmarkt konsistent zu negativ eingeschätzt. Der Median der Projektionen für das vierte Quartal 2021 sei vom Juni 2020 bis März 2021 von 6,5% auf 4,5% gefallen. Damit rücke schon für diesen Zeitpunkt das "Vollbeschäftigungsniveau" - laut FOMC-Median bei rund 4% - in greifbare Nähe.



Der Stellenaufbau, stets eine volatile und revisionsanfällige Größe, rücke in der aktuellen Lage etwas in den Hintergrund. Alles andere als ein Anstieg um mehrere Hunderttausend wäre aber eine Enttäuschung. Offen bleibe, wie viel Schub hier das Erreichen einer kritischen Masse beim Impfen und die sich daraus ergebenden Fortschritte bei der Normalisierung des Wirtschaftslebens schließlich bringen würden. Dieser Punkt liege aber wohl noch einige Monate in der Zukunft. (26.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem kräftigen Sprung des Philadelphia FED Index und dem positiven Signal vom Empire State Index spricht vieles für einen Anstieg des ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, obwohl dieser im Februar mit über 60 bereits einen sehr hohen Stand verzeichnete, so Patrick Franke von der Helaba.Besser gewesen sei die Stimmung gemessen an diesem Indikator zuletzt 2004. Tatsächlich würden sich die Äußerungen von Einkaufsmanagern zunehmend mit "Es läuft zu gut!" zusammenfassen lassen. Klagen über leergefegte Läger und preistreibende Lieferengpässe seien inzwischen in fast allen Branchen zu hören und würden von Monat zu Monat lauter. Mit Fortschritten bei den Impfungen und einem Ende des "social distancing" werde dieser Engpasseffekt dann wohl auch in vielen Dienstleistungssektoren auftreten. Schon jetzt sei der Stimmungsindikator für diese Branchen auf einem erstaunlich hohen Niveau, wenn man die Restriktionen und individuelle Zurückhaltung bedenke, die hier vielfach einer Normalisierung noch im Wege stünden. Für März würden die Analysten der Helaba mit einem Anstieg des Industrieindex auf 62 und des Dienstleistungsindikators auf 57 (Februar: 55,8) rechnen.