Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem deutlichen Anstieg von (nach oben revidierten) 47,8 auf 50,9 Punkte ist der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ausgesprochen gut in das neue Jahr gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In dieser Hinsicht dürften die harten Konjunkturdaten wie z. B. die heute anstehenden Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe für den Berichtsmonat Dezember in den kommenden Monaten ein genaueres Bild erlauben. Die Analysten würden jedoch 2020 weiterhin nur mit einer sehr langsamen Erholung der US-Industrieproduktion rechnen.Obwohl der ISM-Index deutlich besser als erwartet ausgefallen sei, seien die Marktreaktionen überschaubar geblieben. So habe der Dollar seine leichten Gewinne zum Euro nach der Veröffentlichung des ISM nicht weiter ausbauen können. (04.02.2020/ac/a/m)