Der Sub-Index "Auftragseingänge" habe sich dagegen am aktuellen Rand nur leicht abgeschwächt. Mit immerhin noch 62,1 Punkten würden sich weiterhin zügig füllende Orderbücher der befragten Firmen angezeigt. Ein Mangel an Kundenanfragen sei folglich kein Problem. Dies sei eine positive Nachricht.



Die Komponente "Beschäftigung" sei im Juni allerdings sogar unter die "magische" Marke von 50 Zählern gefallen. Mit nur noch 49,3 Punkten werde von dieser Zeitreihe nach mechanistischer Interpretation inzwischen in der Tat kein Personalaufbau mehr signalisiert. Diese Nachricht sollte aber auch nicht zu negativ beurteilt werden, da neue Arbeitskräfte in den USA aktuell für die Firmen kaum mehr verfügbar seien. Diese Knappheit dämpfe ohne jeden Zweifel die Besserung der Beschäftigungssituation.



Der Sub-Index "Preise" habe am aktuellen Rand zwar ganz leicht nachgegeben, verharre aber mit 79,5 Punkten noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Die Einkaufspreise der befragten Firmen würden somit weiterhin signifikant zulegen - aber immerhin nicht mehr ganz so schnell, wie dies noch im Vormonat der Fall gewesen sei. Diese leichte Entspannung im Juni dürfe aber wohl noch nicht als Entwarnung beim Blick auf das Thema Inflation gewertet werden.



In der Tat würden die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager auch weiterhin größere Inflationssorgen anzeigen. Auch im Dienstleistungssektor der USA würden die Firmen regelrecht mit der Knappheit verschiedenster Vorprodukte kämpfen. Ein ganz besonderes Problem vieler Service-Firmen sei aber der Mangel an verfügbarem Personal. Die Anmerkungen der Einkaufsmanager würden mit absoluter Klarheit offenbaren, dass dieses herausfordernde Umfeld für die Personalabteilungen die von den Firmen eigentlich geplante Erhöhung der ökonomischen Aktivität klar einschränke.



Der ISM Services PMI habe im Juni einen gewissen Rückgang hinnehmen müssen. Mit weiterhin starken 60,1 Punkten werde dennoch ein deutliches Anziehen der ökonomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Allerdings offenbare sich immer klarer, dass der aktuelle Wirtschaftsaufschwung in den Vereinigten Staaten an die Kapazitätsgrenzen zu stoßen beginne. Vor allem Personal werde von den Firmen inzwischen fast schon verzweifelt gesucht. (Ausgabe vom 06.07.2021) (07.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind am 06.07. aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM Services PMI gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat Juni habe sich bei diesem Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft eine gewisse Abschwächung gezeigt. Mit weiterhin beachtlichen 60,1 Punkten habe dieser an den Finanzmärkten stark beachtete nordamerikanische Stimmungsindikator also - trotz des nun zu beobachtenden Rückgangs - noch immer auf ein signifikantes Anziehen der ökonomischen Aktivität bei den befragten Firmen hingedeutet. Das Service-Segment der Ökonomie der Vereinigten Staaten trage damit weiterhin klar zum Wachstum der US-Wirtschaft bei, die Dynamik der Aufwärtsbewegung lasse mittlerweile aber doch nach. Diese Entwicklung sei allerdings nur vom Ausmaß her eine gewisse Überraschung.Der Blick auf die Details der aktuellen Daten zum ISM Services PMI zeige, dass die Unterkomponente "Unternehmensaktivität" im Berichtsmonat Juni recht deutlich auf 60,4 Zähler zurückgegangen sei. Die tatsächlich realisierte ökonomische Aktivität im Dienstleistungssektor der US-Volkswirtschaft könne somit zwar weiterhin zulegen, der in den vergangenen Monaten zu beobachtende steile Steigflug bei den US-Dienstleistern beginne sich nun aber doch spürbar abzuflachen. Angesichts von zuletzt beobachtbaren klaren Überhitzungstendenzen könne diese Nachricht jedoch durchaus auch positiv interpretiert werden. Das Service-Segment der Wirtschaft der USA bewege sich nun nämlich eindeutig auf einem nachhaltigeren Wachstumspfad.