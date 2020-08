Die wichtige Unterkomponente "Aufträge" habe im Juli sogar auf erfreuliche 67,7 Punkte zulegen können. Die Order-Bücher der befragten Firmen würden sich am aktuellen Rand also sehr zügig füllen, was die Unternehmen durchaus etwas optimistischer in die nähre Zukunft blicken lassen könnte.



Dagegen habe sich beim Sub-Index "Beschäftigung" im Berichtsmonat Juli sogar ein leichter Rückgang auf nun nur noch 42,1 Zähler ergeben. Die Beschäftigungssituation im Dienstleistungssektor der US-Ökonomie präsentiere sich folglich weiterhin etwas fragil. Die Unternehmen scheinen vor allem darauf bedacht zu sein, ihre Personalkosten angesichts der Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklungen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, so die Analysten der Nord LB.



Der Sub-Index "Preise" habe ebenfalls etwas auf nun 57,6 Punkte nachgegeben. Die Einkaufspreise bei den befragten Firmen seien somit etwas langsamer gestiegen als noch im Juni. Der höhere Ölpreis spiele bei vielen Dienstleistungsunternehmen eindeutig eine geringere Rolle als in der Industrie.



Die verbalen Rückmeldungen der an der Umfrage partizipierenden Firmen würden noch immer große Sorgen bezüglich der Coronavirus-Krise anzeigen. Davon seien manche Sektoren natürlich stärker betroffen. So seien aus dem Bereich "Educational Services" beispielsweise klare Hinweise gekommen, dass die Unklarheit über die Zukunft des Präsensunterrichts in vielen Bildungseinrichtungen ein großes Problem sei.



Der ISM Services PMI habe im Juli weiter zulegen können. Nach der sehr erfreulichen Entwicklung im Vormonat handle es sich nun wohl bereits um mehr als lediglich eine relative Stärke. Die Unternehmen würden sich aber natürlich dennoch weiterhin große Sorgen machen, was ihre Bereitschaft zu Neueinstellungen zu dämpfen scheine. (Ausgabe vom 05.08.2020) (06.08.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind neue Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI veröffentlicht worden, berichten die Analysten der Nord LB.Dieser zunehmend populärer werdende Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft habe im Berichtsmonat Juli weiter zulegen können. Gemeldet worden sei ein Wert von sehr beachtlichen 58,1 Punkten. Nach dem ausgeprägten Anstieg im Vormonat sei dies schon eine positive Überraschung für die Finanzmärkte, zumal der Anstieg der Fallzahlen in einigen US-Bundesstaaten weitere Lockerungen des "Lockdowns" verhindert habe.Die Nachrichtenlage zu Covid-19 dürfte zudem nicht nur de jure, sondern vor allem auch de facto auf das Verhalten der Wirtschaftssubjekte Einfluss genommen haben. Wieder aufkeimende Sorgen vor Infektionen mit dem Virus würden manche US-Verbraucher beispielsweise von eigentlich geplanten Restaurantbesuchen abgehalten haben. Dieses Umfeld sei für das Dienstleistungssegment der US-Ökonomie grundsätzlich nicht stützend. Folglich müssten die heute veröffentlichten Zahlen sicherlich als erfreuliche Überraschung gewertet werden. Der am aktuellen Rand zu beobachtende weitere Anstieg sollte aber natürlich auch eine Konsequenz der ausgeprägten Schwäche im April und Mai sein.