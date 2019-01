Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing zeigt sich im Dezember eher leicht rückläufig, so die Analysten der NORD LB.



Der wichtige US-Stimmungsindikator zeige also weiterhin klar Wachstum an. Nach den Zahlen zum ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hätte es in der Tat viel schlimmer kommen können. Positiv überrascht habe die Analysten vor allem die Entwicklung der Auftragseingangskomponente. Diese offenbare eine fast schon erstaunliche Zuversicht in die nähere Zukunft. (07.01.2019/ac/a/m)

