Klar positiv zu interpretieren sei dagegen der Anstieg der leicht in die Zukunft blickenden Unterkomponente "Auftragseingänge". Diese notiere nun immerhin schon wieder bei 41,9 Punkten. Bis hin zur "magischen" Marke von 50 Zählern sei es zwar auch hier noch ein weiter Weg, den Unternehmen würden die Aufträge aber immerhin nicht mehr so stark wie noch im April wegbrechen.



Die Komponente "Beschäftigung" verharre dagegen nach einem nur leichten Anstieg mit nun 31,8 Punkten auf extrem niedrigem Niveau. Die Beschäftigungssituation in den USA habe sich somit doch recht nachhaltig eingetrübt. Diese Nachricht sei keine größere Überrachung.



Der Sub-Index "Preise" habe marginal auf 55,6 Punkte zugelegt. Die Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen würden damit weiterhin anziehen. Die Geschwindigkeit dieses Anstiegs habe sich relativ zum April kaum verändert. Diese Entwicklung sei sicherlich auch in den Kontext der gestressten Lieferketten zu stellen.



Die verbalen Rückmeldungen einiger Befragungsteilnehmer würden die Hoffnung wecken, dass die ökonomische Aktivität im US-Dienstleistungssektor inzwischen den Boden gefunden haben könnte. Aus der Finanzwirtschaft sei zudem die Einschätzung gekommen, dass die Abwicklung der staatlichen Hilfsprogramme zu einer erhöhten Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in den Banken zu führen scheine.



Fazit: Der ISM PMI Non-Manufacturing habe im Mai zwar deutlicher zulegen können, notiere aber weiterhin unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten. Die Zahlen würden gut zu der Prognose eines durch Covid-19 nachhaltig belasteten Wirtschaftswachstum in den USA passen. Es gebe aber durchaus auch Hoffnungsschimmer. Die ökonomische Aktivität im Dienstleistungssektor der Vereinigten Staaten könnte mittlerweile in der Tat den Boden gefunden haben. (03.06.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind heute Angaben zu den aktuellen Entwicklungen beim ISM PMI Non-Manufacturing gemacht worden, so die Analysten der NORD LB.Der zunehmend beachtete Einkaufsmanagerindex für das wichtige Service-Segment der US-Wirtschaft habe nach dem zuletzt zu beobachtenden regelrechten Einbruch nun im Mai zumindest wieder etwas Boden gutmachen können. In Zahlen gesprochen notiere die Zeitreihe am aktuellen Rand immerhin wieder bei 45,4 Punkten. Nach mechanistischer Interpretation werde damit aber natürlich weiterhin kein Wachstum angezeigt (der Indikator notiere schließlich weiterhin unterhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern). Zudem müssten Verzerrungen bei den Auslieferungen im Auge behalten werden.Der Blick auf die Details zeige zunächst ein deutliches Anziehen der Komponente "Unternehmensaktivität" (von zuvor sehr schwachen 26,0 auf nun immerhin schon wieder 41,0 Punkte). Der Indikator verharre damit zwar weiterhin klar unterhalb der "Schallmauer" von 50 Zählern, es würden sich aber doch immerhin Tendenzen hin zu einer weniger negativen Beurteilung der durch die Dienstleistungsunternehmen tatsächlich realisierten ökonomischen Aktivität zeigen.