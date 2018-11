Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing in den USA hat sich im Oktober lediglich marginal verschlechtert, berichten die Analysten der Nord LB.



Mit immerhin 57,7 Punkten werde auch weiterhin klar Wachstum angezeigt. Die Stimmung in der US-Industrie bleibe damit ausgesprochen gut. Die Wirtschaft der USA scheine folglich fast schon im Zustand des dauerhaften Aufschwungs gefangen zu sein. Vor allem die verbalen Rückmeldungen der befragten Unternehmen würden aber auch gewisse Sorgen anzeigen. Nach Auffassung der Analysten würden Probleme mit mangelnden Kapazitäten perspektivisch in der Tat noch an Bedeutung für die Firmen gewinnen. (01.11.2018/ac/a/m)



