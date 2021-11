Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing in den USA hat sich im Oktober kaum bewegt, berichten die Analysten der Nord LB.



Mit nun 60,8 Zählern werde von diesem Indikator ein vom Tempo her kaum verringertes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert. Lieferkettenprobleme würden offenkundig ein zentrales Problem für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bleiben. Immerhin habe die Arbeitsmarktkomponente inzwischen doch etwas deutlicher über die "magische" Marke von 50 Punkten steigen können. (01.11.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.