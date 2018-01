Die Befragungsteilnehmer seien damit sogar wieder in der Gefahr, zum Ende eines erfreulichen Jahres abermals in eine fast schon gefährliche Euphorie zu verfallen. Mit nahezu 60 Zählern deute der nationale Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie in jedem Fall ein sehr nachhaltiges Anziehen der ökonomischen Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Volkswirtschaft der USA an.



Der Blick auf die Details der Angaben zum ISM PMI Manufacturing offenbare zudem weitere erfreuliche Fakten. So habe die wichtige Produktionskomponente im Dezember auf wirklich starke 65,8 Zähler zugelegt. Mit diesem Wert signalisiere die Zeitreihe zum Abschluss des Jahres 2017 einen fast schon bedenklichen Anstieg des von der US-Industrie tatsächlich realisierten Outputs.



Noch positiver sei die Entwicklung der Auftragskomponente, welche am aktuellen Rand auf beeindruckende 69,4 Punkte habe zulegen können. Die befragten Firmen würden damit diagnostizieren, dass sich ihre Order-Bücher extrem schnell füllen würden. Dieses Faktum sollte ohne jeden Zweifel ein erfreuliches Signal für die nähere Zukunft der nordamerikanischen Wirtschaft sein. Die Aussichten für das Jahr 2018 seien somit offenkundig ebenfalls hervorragend.



Auch die Preiskomponente des nationalen Einkaufsmanagerindexes für die US-Industrie habe im Dezember klar zulegen können. Mit 69,0 Punkten würden von den befragten Unternehmen am aktuellen Rand also sehr signifikant anziehende Einkaufspreise diagnostiziert.



Dagegen habe die Beschäftigungskomponente des ISM PMI Manufacturing zum Abschluss von 2017 etwas nachgegeben. Der Sub-Index notiere aber immerhin noch bei nicht unerfreulichen 57,0 Zählern. Folglich würden die befragten Firmen einfach nur etwas langsamer weiteres Personal aufbauen. (03.01.2018/ac/a/m)





