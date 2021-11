Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Oktober von 61,1 Punkten auf 60,8 Punkte leicht gesunken, berichten die Analysten der DekaBank.



Auffällig sei ein relativ deutlicher Rückgang der Orderkomponente gewesen. Die Lieferfristen hätten den höchsten Punktestand seit Mai dieses Jahres erreicht. Die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte sei im September fiskalpolitisch letztmalig stark belastet worden. Ohne Fiskalhilfe robbe sich die Einkommensentwicklung wieder näher an eine V-Erholung heran. Eine Analyse der Teilbereiche des privaten Konsums deute an, dass der Preisschub der vergangenen Monate auch im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket vom Beginn des Jahres gestanden habe. (01.11.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.