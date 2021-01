Wien (www.aktiencheck.de) - Abseits der US-Senatswahlen wurde eine Vielzahl an Stimmungsindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Allen voran habe der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe positiv überrascht, welcher mit 60,7 Punkte deutlich im Expansionsniveau gelegen habe. In Europa seien vielmehr Stimmungsindikatoren für den Dienstleistungssektor im Vordergrund (finale PMIs) gestanden, welche mit Werten unter 50 Punkten wenig überraschendeinen Produktionsrückgang signalisiert hätten (Dezember). Im Unterschied dazu werde der heute in den USA zur Veröffentlichung stehende ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe erneut im Expansionsniveau erwartet. Auch wenn sich die Expansionsdynamikin den USA im Q4 2020 verlangsamt habe, werde im Gegensatz zur Eurozone ein positives Wirtschaftswachstum erwartet, was sich auch in den Konjunkturprognosen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG so widerspiegele. (07.01.2021/ac/a/m)



