Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Januar von 47,8 auf 50,9 Punkte überraschend deutlich angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Auf globaler Ebene habe es ebenfalls eine deutliche Stimmungsaufhellung vorgegeben. Die möglichen Auswirkungen des Coronavirus seien hierin (noch) nicht enthalten.Heute beginne in Iowa der US-Vorwahlkampf. Bernie Sanders liege derzeit in den bei Predict It gehandelten Wahrscheinlichkeiten sowohl in Iowa als auch landesweit vorn. Iowa sei jedoch für Überraschungen gut. Es sei daher durchaus möglich, dass sich die gehandelten Wahrscheinlichkeiten nach diesem Wahlgang deutlich ändern würden. (03.02.2020/ac/a/m)