Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der merklich verbesserten Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen bleiben wir skeptisch, ob die "harten" Daten mehr als nur eine Aufwärtsbewegung im neuesten "Minizyklus" zeigen werden, so die Analysten der Helaba.



Ein Vorstoßen in neue Wachstumssphären von nachhaltig 3% bis 4% sei unwahrscheinlich. Aufgrund des höheren Ölpreises würden die Analysten für 2017 nun mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2,6% (bisher: 2,2%) rechnen. Angesichts der anziehenden Teuerung und der guten Stimmung an den Finanzmärkten werde sich die FED wohl trauen, den Leitzins 2017 etwas schneller anzuheben als 2015/2016. (03.03.2017/ac/a/m)





