Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die USA letzte Woche schon die Einführung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in Aussicht gestellt hatte, nahmen am Freitag die Diskussionen über die Perspektiven des Welthandels weiter zu, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe US-Präsident Donald Trump angeführt, dass Handelskriege gut und leicht zu gewinnen seien. Auch Importzölle auf Autos seien von ihm ins Gespräch gebracht worden. Dies habe den US-Dollar erneut unter Druck gesetzt und Rückgänge an den Aktienmärkten ausgelöst. Die Einführung von Handelsrestriktionen drohe dabei die US-Inflation anzukurbeln. Bisher hätten solche Maßnahmen zudem selten zu dem gewünschten Ergebnis, einer Belebung der heimischen Produktion, geführt und somit keine stimulierende Wirkung auf die Konjunktur.



In dem beschriebenen Umfeld sei Ende der letzten Woche ein Abgleiten des Euro zum US-Dollar unter die wichtige Unterstützung bei 1,22 USD verhindert worden. Nachhaltiges Aufwärtspotenzial für die Einheitswährung ergebe sich aber erst jenseits von 1,25 USD. (05.03.2018/ac/a/m)





