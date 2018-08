Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Juli war der Beschäftigungsaufbau mit 157.000 Stellen zwar schwächer als erwartet, allerdings wurde dies durch Aufwärtsrevisionen der Vormonate ausgeglichen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote sei von 4,0% auf 3,9% gesunken und die Partizipationsrate sei mit 62,9% gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten die relativ hohen Erwartungen erfüllt und seien um 0,3% gegenüber dem Vormonat angestiegen.



Der Arbeitsmarktbericht passe zum graduellen Leitzinserhöhungspfad der FED. Sollte sich in den kommenden Monaten die Tendenz dieses Arbeitsmarktberichts - schwächerer Beschäftigungsaufbau und stärkere Lohnzunahme - fortsetzen, wären die derzeit an den Kapitalmärkten gehandelten knapp zwei Leitzinserhöhungen im kommenden Jahr vermutlich zu wenig. (03.08.2018/ac/a/m)





