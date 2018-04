Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Gefahr einer aufwärts gerichteten Lohn-Preis-Spirale in der US-Wirtschaft hat zuletzt deutlich zugenommen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Bei den Preisen seien erste Auswirkungen schon sichtbar. Im Februar habe die Teuerungsrate mit einem Anstieg um 2,2% noch im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Haupttreiber seien die Preise im Energiesektor mit einem Plus von 7,7% gewesen, vor allem aufgrund des Anstiegs der Ölpreise um 20,7% im Vorjahresvergleich. Auch im März dürfte die Inflationsrate aufgrund dieses Effektes spürbar oberhalb der 2%-Marke liegen und damit die Lohnforderungen nach oben treiben. Sobald die Unternehmen die höheren Kosten an ihre Kunden durchreichen würden, würde das die Preissteigerung weiter anfachen. Die US-Inflation könnte daher in den kommenden Monaten die Erwartungen übertreffen.



Auch bei der Lohnentwicklung gebe es ersten Warnzeichen. Zwar habe mit nur 103.000 neu geschaffenen Stellen der jüngste US-Arbeitsmarktbericht enttäuscht. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten sich hingegen stärker als erwartet um 0,3% im Vergleich zum Vormonat bzw. 2,7% im gegenüber dem Vorjahr erhöht. Unter der Annahme, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China vermieden werden könne, sei weiter von einem dynamischen US-Wirtschaftswachstum auszugehen. Daher dürfte sich die Situation am nahezu voll beschäftigten Arbeitsmarkt kurzfristig kaum entspannen. (10.04.2018/ac/a/m)







