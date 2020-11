Für die Finanzmärkte sei die Präsidentschaftswahl in den USA entschieden. Die meisten Beobachter würden auch nicht mehr mit größeren Turbulenzen durch Tweets, Kommentare oder Handlungen Donald Trumps rechnen. Entsprechend hätten die Kapitalmarktzinsen zuletzt angezogen. Bei der Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren sei zwischenzeitlich sogar wieder die psychologisch wichtige Marke von 1,00% ins Blickfeld gerückt. Der Rentenmarkt setze unter anderem auf eine das Wachstum in den USA fördernde expansive Fiskalpolitik der Regierung um den neuen Präsidenten Joe Biden. Auch die anhaltende Stärke des US-Immobilienmarktes spreche für höhere Zinsen.



Die wieder steigenden Infektionszahlen mit dem neuen Coronavirus könnten nun aber kurzfristig zu gewissen Gegenbewegungen am Rentenmarkt führen - wobei die erfreulichen Nachrichten im Kontext der Suche nach einem Impfstoff diesen Einflussfaktor mittelfristig aber in den Hintergrund treten lassen sollten. Auch größere politische Turbulenzen in den USA würden die Finanzmärkte nun wohl recht unvorbereitet treffen, was dann zumindest zunächst fallende US-Kapitalmarktzinsen zur Folge haben könnte.



Die Marke von 1,18 USD pro EUR bleibe beim Wechselkurs zwischen den beiden global wichtigsten Währungen zunächst im Fokus. Da der Euro relativ zum US-Dollar als High-Beta-Währung anzusehen sei, habe die Gemeinschaftswährung vom Main von den zuletzt wieder deutlich steigenden Aktienkursen profitieren können. Die Meldungen zu Erfolgen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus hätten beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beispielsweise wieder die Marke von 13.000 Punkten ins Blickfeld gerückt.



Der Devisenmarkt müsse nun wohl vor allem die Geldpolitik der Federal Reserve und der EZB im Auge behalten. Beide Notenbanken könnten im aktuellen ökonomischen Umfeld noch zu Entscheidungen neigen, die dann "ihre" jeweilige Währung zumindest kurzfristig belasten würden. (Ausgabe vom 20.11.2020) (23.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich in der US-Wirtschaft nach der sehr ausgeprägten Schwächephase im 2. Quartal nun im 3. Quartal (nach noch vorläufigen Angaben legte die reale ökonomische Aktivität bekanntlich um annualisiert 33,1% zu) erwartungsgemäß deutliche Erholungstendenzen gezeigt haben, wird sich das Wachstum im 4. Quartal nach dem Rückpralleffekt natürlich wieder signifikant abschwächen, so die Analysten Tobias Basse und Bernd Krampen von der Nord LB.Die jüngsten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen würden bereits klar in diese Richtung deuten. Nach dem sehr ausgeprägten Anstieg im September habe sich nun im Oktober ein Zuwachs von "nur" 0,3% M/M gezeigt. Damit notiere die Jahresrate auf Basis der saisonal unbereinigten Zeitreihe immer noch bei erfreulichen +6,0%. Der US-Verbraucher habe nach dem regelrechten Konsumrausch in den Vormonaten also auch weiterhin Spaß am "Shopping", es würden sich aber langsam doch Normalisierungstendenzen zeigen, die aber wohl als gesund zu bezeichnen seien. Beim Blick auf die Details der Zahlen falle zunächst auf, dass die US-Autohäuser ihren Umsatz im Oktober um 0,4% M/M hätten steigern können. Diese Nachricht habe die Analysten positiv überrascht.