Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November sind die Einzelhandelsumsätze in den USA um 0,2% gg. Vm. (Oktober: revidiert 0,4% gg. Vm.) angestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe sich die insgesamt positive Entwicklung im Einzelhandel in diesem Jahr - durch den neunten Monatsanstieg habe die Jahresrate erneut leicht auf 3,3% zugelegt - zwar fortgesetzt. Gleichwohl sei der Monatsanstieg damit aber hinter den Markterwartungen (+0,5% gg. Vm.) zurückgeblieben. Vor diesem Hintergrund könnte sich eine leichte Abkühlung der Konsumtätigkeit in den USA in den kommenden Monaten andeuten. (16.12.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.