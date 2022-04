Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im März stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 431 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote sei von 3,8% auf 3,6% bei gleichzeitig gestiegener Partizipationsrate gesunken. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten erwartungsgemäß um 0,4% mom zugenommen.



Aus Sicht der FED sei von entscheidender Bedeutung, dass sich in den kommenden Monaten die Überschussnachfrage der Unternehmen nach dem Faktor Arbeit durch einen Anstieg des Arbeitsangebots abbaue und nicht etwa durch einen Rückgang der Arbeitsnachfrage. Sollten in diesem Zeitraum die mittelfristigen Inflationserwartungen deutlich steigen, sähe die Zentralbank sich gezwungen, die Leitzinsen spürbar in den restriktiven Bereich anzuheben. Die geldpolitischen Risiken eines solchen Szenarios seien mit dem heutigen Arbeitsmarktbericht gestiegen. (01.04.2022/ac/a/m)





