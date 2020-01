Komme es heute zur Unterzeichnung, würde sich der Vertag in guter Gesellschaft befinden. Denn historisch sei 15. Januar häufig von Bedeutung gewesen. Beispielsweise sei an diesem Tag Elisabeth I. zur Königin von England und Irland gekrönt worden. Der Budapester Vertrag sei geschlossen worden, im Nebraska-Territorium sei die erste Goldader entdeckt worden, um nur einige zu nennen. In den USA stehe heute die Veröffentlichung weiterer Quartalsberichte auf der Agenda. Der DAX werde schwächer in den Handel starten.



Seitdem am Freitag ein großer Preis- und Zeitzyklus beim DAX zu Ende gegangen sei, bewege sich der Index lediglich in moderaten Bahnen. Richtungsweisende Impulsbewegungen seien bisher ausgeblieben. Bleibe zu hoffen, dass diese zeitnah etabliert würden, um auf kurzfristiger Zeitebene die Prognosegüte zu erhöhen. Grundsätzlich gelte, dass die Chancen in Trendrichtung immer höher zu gewichten seien. Aktuell würden alle Trends, primär, sekundär und tertiär, nach oben zeigen. Dennoch sollte diese Regel nicht ohne weitere Prüfungen angewandt werden. Denn eine andere Regel besage, dass es Kraft im Sinne von Volumen brauche, um die Kurse weiter nach oben zu bringen. Und eben diese Forderung werde nicht erfüllt.



Auch der extrem niedrige Wert des ADX als Trend-Intensitätsindikator- 9,35 auf Tages- und 11,02 auf Wochenbasis - falle nicht idealtypisch aus. Ein vergleichbar tiefes Niveau (auf Wochenbasis) habe letztmals im Jahr 2010 beobachtet werden können. Supports für den DAX fänden sich heute bei 13.415, 13.383, 13.373, 13.309 und 13.249 Zählern. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.438, 13.455, 13.495 und 13.525 definieren lassen. (15.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Relativ nachrichtenlos schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag in einer Range von 125 Zählern, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei unter dem Strich kaum zählbares zu verbuchen gewesen, so dass der deutsche Aktienmarkt schlussendlich um 0,04% höher bei 13.456,49 Zählern aus dem Handel gegangen sei. Gut vorstellbar, dass die teils kaum nachvollziehbaren Kursausschläge im Zusammenhang mit der für heute erwarteten Teil-Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu sehen gewesen seien. Marktteilnehmer, welche auf einen positive Lösung setzen würden, hätten kleinere Rücksetzer zum Einstieg genutzt. Während andere das "Eventrisiko" gescheut hätten und Positionen lieber glatt gestellt hätten. Spannend werde zu sehen sein, ob der angesprochene Vertrag zustande komme, zumal der US-Finanzminister Mnuchin klar gemacht habe, dass die US-Zölle auf chinesische Importe bis zum Abschluss einer zweiten Vereinbarung bestehen bleiben würden.