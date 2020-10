Bei den Unternehmensmeldungen steche der Chiphersteller AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186) hervor, der bestätige, die Übernahme von Xilinx durchführen zu wollen. Mit der Übernahmeofferte werde Xilinx mit 35 Milliarden Dollar bewertet, AMD bezahle in eigenen Aktien. Die Xilinx-Aktie springe vorbörslich um mehr als 11 Prozent auf 127,50 Dollar an, AMD-Papiere würden erwartungsgemäß nachgeben.



Der Fortgang der Berichtssaison gestalte sich hingegen recht gemischt. Dabei benötige der Gesamtmarkt nach dem Kurseinbruch vom Montag dringend frische Impulse. Erst bei einem Tagestief von 27.370 Punkten beim Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und 3.364 beim Standard & Poor‘s 500 sei der Verkaufsdruck eingedämmt worden. 95 Prozent aller Indexmitglieder hätten den Handelstag mit negativen Vorzeichen abgeschlossen.



Eine gewisse Hoffnung ruhe bei den Börsianern auf der Veröffentlichung der Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Diese sei für Donnerstag vorgesehen; für die erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts erwarte der Durchschnitt aller Volkswirte einen Zuwachs von 30 Prozent, eine schwächere Indikation würde möglicherweise bei der aktuell schlechten Stimmung für eine neuerliche Korrektur bei Aktien sorgen. Der starke Anstieg komme durch das Hochfahren der Wirtschaft in Q3 zustande, in Q2 sei die Wirtschaftstätigkeit durch den Lockdown wegen der Pandemie um 31,4 Prozent geschrumpft worden.



Bei den vorbörslichen Indikationen kämen die meisten Impulse von Unternehmen, die Quartalszahlen berichten würden. Für eine leichte Enttäuschung sorge dabei der Pharmakonzern Eli Lilly (ISIN US5324571083/ WKN 858560) (5,74 statt der erwarteten 5,88 Dollar je Aktie), hier würden sich die Börsianer Sorgen wegen der angepassten Prognose machen und das Papier rund 4 Prozent auf 136,10 Dollar nach unten schicken. Moderat positive Töne kämen vom Technologiekonzern 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745), wo ein Quartalsgewinn von 2,43 Dollar zu Buche gestanden habe, statt der erwarteten 2,26 Dollar je Aktie. (27.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag erhoffen sich die Börsianer an der Wall Street eine Gegenreaktion nach den starken Verlusten zu Wochenbeginn, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär".Jede Menge an Quartalsberichten dürfte in den kommenden Tagen für Zündstoff sorgen. Heute würden die Investoren Zahlen vom Softwareriesen Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), im Wochenverlauf von Google-Mutter Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) erwarten. Der Terminkontrakt auf den Standard & Poor‘s 500 zeige an, dass der Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) nach ersten Indikationen etwa um 0,4 Prozent höher bei 3.414 Zählern eröffnen dürfte.