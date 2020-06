Wien (www.aktiencheck.de) - Angst um eine zweite Infektionswelle bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA sei im Juni eine Aufhellung der Konsumentenstimmung zu beobachten. Der entsprechende Indikator (Univ. of Michigan) sei von 72,3 auf 78,9 gestiegen. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungskomponente hätten positiv beigetragen. Eine besser als erwartete Beschäftigungslage sei als wesentlicher Faktor identifiziert worden. Heute folge mit dem Empire State Index ein weiterer Gradmesser für die US-Geschäftsstimmung und es werde auch hier eine deutliche Verbesserung erwartet.In einer datenarmen Woche werde Dienstag mit Veröffentlichungen zur US-Konjunktur (Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze) und dem ZEW-Stimmungsindikator für Deutschland im Fokus stehen. (15.06.2020/ac/a/m)