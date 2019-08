Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für Juli deutet an, dass sich die US-Wirtschaft ungeachtet der Handelsstreitigkeiten und des schwierigen globalen Wachstumsumfelds unverändert robust entwickelt, so die Analysten der DekaBank.



Der Stellenaufbau sei mit 164.000 Stellen nur leicht unterdurchschnittlich gewesen und lasse sich mit den Engpässen beim Arbeitsangebot erklären. Die Arbeitslosenquote sei mit 3,7% im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben und die Lohndynamik habe leicht angezogen.



Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den beiden vorherigen Eskalationsstufen im Handelsstreit ändere die neue dritte Stufe am gesamtwirtschaftlichen Ausblick nur wenig. Folge man aber der Reaktionsfunktion der Zentralbank in den vergangen drei Quartalen, dann dürfte die FED nicht nur im September, sondern auch im Oktober die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte senken. (02.08.2019/ac/a/m)





