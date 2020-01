Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Datenkalender ist in den kommenden Tagen noch recht dünn bestückt, umso gespannter warten die Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember am Freitag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Zur Erinnerung: Im November habe der Arbeitsmarktbericht mit einem Stellenplus von 266.000 klar positiv überrascht. Selbst unter Herausrechnung des Streiks bei GM (Jobzuwachs im Oktober nach unten, im November nach oben verzerrt) habe der Stellenzuwachs weiterhin klar über der Marke von 200.000 gelegen. Für den Monat Dezember rechne der Konsens nun mit einem etwas verhalteneren Stellenplus von unter 200.000. Die Arbeitslosenquote habe zuletzt bei 3,5% und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende der 1960er Jahre gelegen. Vor diesem Hintergrund sei es wenig verwunderlich, dass sich der Rückgang der Arbeitslosenquote bereits abgeschwächt habe.



Für den Dezember werde mit einer unveränderten Arbeitslosenquote von 3,5% gerechnet. Trotz des hohen Beschäftigungsniveaus bzw. der niedrigen Arbeitslosenquote bleibe das Lohnwachstum jedoch weiterhin nur moderat (Nov.: +3,1% p.a.), wobei Teilbereiche bereits wieder eine anziehende Lohndynamik verzeichnen würden. Dies könnte sich mittelfristig zunächst im gesamten Lohnwachstum und schließlich auch in der allgemeinen Teuerung niederschlagen. Davon sei zumindest aktuell aber wenig zu sehen. Der Konsens erwarte für den Dezember ein Lohnwachstum von abermals 3,1% p.a. (Ausgabe vom 03.01.2020) (06.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.