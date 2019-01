Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft legte 2018 einen ordentlichen Jahresauftakt hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die annualisierte Quartalswachstumsrate habe mit 2,2% p.q. für ein erstes Quartal höher als im Schnitt der letzten Jahre gelegen. Im zweiten und dritten Quartal habe die konjunkturelle Dynamik dann deutlich zugenommen, sodass die bereits positive Produktionslücke weiter aufgegangen sei. 2018 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt um 2,9% gegenüber 2017 gewachsen sein. Der von den USA losgetretene Handelsstreit mit seinen wichtigsten Handelspartnern spiegle sich bisher nicht negativ in den Konjunkturdaten wider.



Der Arbeitsmarkt habe sich verglichen mit den Jahren 2016 und 2017 spürbar belebt. Die Zahl der durchschnittlich geschaffenen neuen Stellen habe mit knapp über 200.000 pro Monat höher als im Schnitt der letzten beiden Jahre gelegen. Die Arbeitslosenquote habe im November 2018 mit 3,7% so niedrig gelegen wie seit Ende 1969 nicht mehr. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten mit 3,1% p.a. im November merklich stärker zugelegt als im gleichen Monat des Vorjahres (2,5% p.a.). Die Inflationsrate habe wegen des Ölpreisrückgangs im dritten Quartal im November "nur" noch bei 2,2% p.a. gelegen, nachdem sie im Sommer noch bei 2,9% p.a. gelegen habe. (Ausgabe vom 20.12.2018) (03.01.2019/ac/a/m)



