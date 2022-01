Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US100 ist heute eindeutig das interessanteste Marktinstrument, so die Experten von XTB.



Der auf 100 in den USA gehandelten High-Cap-Technologiewerten basierende Index habe seit den Tiefs im März 2020 eine unglaubliche Rally erlebt. Dies sei auf zwei Faktoren zurückzuführen: Eine starke Verlagerung hin zu Technologieunternehmen inmitten von Beschränkungen und eine extrem unterstützende Geldpolitik. Während die Verlagerung in den Technologiesektor von Dauer sei, könne die akkommodierende Geldpolitik in den kommenden Monaten schnell rückgängig gemacht werden. Werde dies angesichts der extremen Bewertungskennzahlen für US-Tech-Aktien zu einer scharfen Umkehr führen?



Bisher sei jeder Test der unteren Begrenzung in der großen Keilformation eine "Buy-the-Dip"-Gelegenheit gewesen, und auch jede a-b-c-Korrektur habe sich nur als Pause in dieser massiven Rally erwiesen. Beide Unterstützungen würden nun getestet, sodass es für den US100 eine "Make-or-Break"-Situation sei. (06.01.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.