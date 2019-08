Das US-Lieferunternehmen habe in diesem Jahr zwei vierteljährliche Dividenden in Höhe von 0,96 USD ausgezahlt und prognostiziere für die zweite Jahreshälfte zwei weitere von gleicher Größe für eine jährliche Dividende von 3,84 USD. Dies würde einen Anstieg von rund 5,5% gegenüber 2018 entsprechen, was bedeute, dass die Dividende nicht nur nominal, sondern auch real wachse, da die US-Inflation mehr als doppelt so hoch sei. (Analyse vom 01.08.2019)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von XTB:United Parcel Service (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), einer der größten Paketzustelldienstleistern der Welt, verzeichnete in den letzten Tagen starke Zuwächse, so die Experten von XTB.Der Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2019 sei der Hauptgrund für die Rally gewesen, da er gezeigt habe, dass sich das Unternehmen in einem unsicheren globalen Umfeld gut behaupte.United Parcel Service sei ein weltweit agierendes Logistikunternehmen. Solche Unternehmen würden als zyklisch gelten, da der Versand tendenziell mit einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität abnehme. Allerdings bedrohe der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China das Geschäft von UPS. Darüber hinaus seien die Bedenken weiter gewachsen, als Peking das US-Lieferunternehmen FedEx wegen seiner Nichtlieferung von Paketen nach China ins Visier genommen habe - ein Schritt, der als Vergeltungsmaßnahme für das Huawei-Verbot gesehen worden sei. Die Aktie von UPS habe wiederum den größten Teil des Jahres hinter dem S&P 500 zurück gelegen und erst kürzlich den breiten Marktindex übertreffen können. Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Ergebnisberichts habe der Aktienkurs zwischen dem 23. und dem 26. Juli einen Anstieg von mehr als 15% verzeichnet.Der Ergebnisbericht für das zweite Quartal des Kalenderjahres 2019 habe die Anleger beruhigt, da er gezeigt habe, dass sich das Unternehmen besser entwickelt habe als erwartet, da Umsatz und Gewinn die Zahlen des Vorjahres hätten übertreffen können. Das EBIT sei trotz der starken Entwicklung des USD um fast 21% im Jahresvergleich gewachsen. Der Umsatz habe 18,048 Mrd. USD erreicht und sei damit um 3,4% im Jahresvergleich gestiegen.UPS habe in allen drei Geschäftssegmenten (US Domestic, International und Supply Chain & Freight Performance) einen höheren Betriebsgewinn erzielt, was das vorangegangene Quartal zum profitabelsten Quartal in der 111-jährigen Geschichte des Unternehmens gemacht habe. Die Führungskräfte des Unternehmens würden den kürzlich begonnenen unternehmensweiten Transformationsprozess begrüßen, da sie behaupten würden, dass er sich bereits auszuzahlen begonnen habe. Man erinnere sich daran, dass UPS plane, bis Ende des Jahres 80% seiner Netzwerke auf "Touch-Automation" umzustellen.Natürlich könnte man argumentieren, dass die Erhöhung der Kapazität kein kluger Schachzug sei, während die Weltwirtschaft Anzeichen einer Verlangsamung zeige. Allerdings könnten verändernde Verbrauchertrends das Geschäft von UPS auch in Zeiten des allgemeinen Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit beleben, denn der E-Commerce erfreue sich bei den Kunden immer größerer Beliebtheit. Es sei schwer vorstellbar, dass Menschen online einkaufen würden, wenn sie nicht die entsprechenden Liefermöglichkeiten hätten. Ohne Lieferdienste hätte es der E-Commerce in der Tat schwer an Popularität zu gewinnen.Einige der großen Einzelhändler, wie z.B. Amazon, würden versuchen, ihre eigenen Speditionsnetzwerke aufzubauen, wobei dies mit sehr hohem Kostenaufwand verbunden sei. Im Gegenzug würden es Einzelhändler vorziehen, die Lieferungen an spezialisierte Unternehmen wie UPS auszulagern. Erst kürzlich habe UPS CVS Pharmacy, die größte Apothekenkette in den USA, in sein Access-Point-Programm aufgenommen, das den Zugang zu über 78.000 entfernten Abhol- und Rückgabepunkten in den USA ermögliche.Vor diesem Hintergrund könnte die weitere Verlagerung von traditionellen Einkaufsmethoden hin zum Online-Shopping dazu beitragen, einige der negativen Auswirkungen der möglichen wirtschaftlichen Verlangsamung für UPS und andere Zustellunternehmen abzumildern. Kurzfristige Preisschwankungen könnten jedoch ohnehin auftreten, insbesondere bei handelsbezogenen Schlagzeilen. Dennoch biete die Aktie von UPS auch nach dem jüngsten Aufschwung eine Dividendenrendite, die die Anleger über die kurzfristigen Kursschwankungen hinwegsehen lassen könnte, da sie höher sei als die Rendite der beiden entsprechenden Börsenindices - S&P 500 und Dow Jones Transportation Average.